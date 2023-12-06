Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей Северной Кореи

39-летний Ким Чен Ын разрыдался на V республиканском съезде матерей Северной Кореи, посвященном Дню матери. Кадры с плачущим лидером опубликовало северокорейское телевидение.

Точно не известно, что именно вызвало слезы Кима, но за кадром слышны слова из доклада о готовности матерей КНДР к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Это уже не первый раз, когда Ким Чен Ын прилюдно плачет.

В 2020-м году он не смог сдержать эмоций на параде в честь 75-летия основания Трудовой партии. Тогда он сам выступал с речью, говорил о борьбе с коронавирусом и непростой экономической ситуации в стране.

На съезде же матерей не все было трогательно. Ким Чен Ын обратился к северокорейским женщинам с призывом "рожать во имя партии". А замедление прироста населения связал с "растущим антисоциалистическим поведением".