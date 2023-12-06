В Нижнем Тагиле полицейский засудил блогера, обвинившего его в "беспредельном задержании"

Суд удовлетворил иск полицейского из Нижнего Тагила к местному блогеру. Речь шла о защите чести и достоинства силовика.

Читайте также: В Екатеринбурге поданы апелляции на отказ в аресте блогерши и ее мужа

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, еще в ноябре 2021 года тагильский блогер разместил видео на своем канале в YouTube, обвинив сотрудников полиции в "беспредельном задержании". Тогда эта запись получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях, а также массу негативных комментариев в адрес стражей порядка.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В мае нынешнего года Пригородный районный суд удовлетворил иск частично, взыскав с блогера в пользу силовика компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Также автор видео должен был заплатить 67 тысяч рублей за проведение судебной лингвистической экспертизы.

Блогер не согласился и подал апелляционную жалобу. В итоге Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации до 50 тысяч, а сумму расходов на экспертизу поднял на 600 рублей. Более того, на блогера возложили обязанность по опровержению его недостоверной информации.