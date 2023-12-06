06 Декабря 2023
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Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В астраханском турнире по панкратиону "Герои Отечества" участвовали самые юные воспитанники клуба "Патриот"

В турнире по панкратиону, который прошел в спортивном клубе «Патриот» Астрахани, приняли участие 85 младших воспитанников клуба в возрасте от 6 до 11 лет.

Несмотря на то, что все спортсмены впервые принимали участие в соревнованиях, каждый из них отлично выступил, справился с волнением и показал очень хорошие результаты.

Гостями турнира стали генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ирина Азарова, сенатор Российской Федерации Геннадий Орденов и заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневожскнефть» Александр Ходаев.

(2023)|Фото: astrobl.ru

«Для меня было очень волнительно принять участие в этом мероприятии. Мальчишки очень активные, заряжают своей энергией и волей к победе. Благодарю спортивный клуб „Патриот“ за приглашение и возможность познакомиться с юными астраханскими борцами. Желаю им профессиональных успехов и всегда идти только вперед, к победе», — рассказала руководитель фонда Ирина Азарова.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Напомним, спортивный клуб «Патриот» расширяется благодаря льготному финансированию Астраханского фонда поддержки МСП по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Им руководит мастер спорта Денис Кожевников.

Теги: панкратион, герои отечества, клуб патриот


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