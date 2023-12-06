После избиения двух студентов мигрантами в общежитии в Хабаровске провели рейд

В общежитии Тихоокеанского государственного университета провели рейд после того, как мигранты избили двух учащихся вуза. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

По данным ведомства, 27 мигрантов опрошены в следственном управлении. Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, 28 ноября вечером в общежитии университета на студентов напали три уроженца Таджикистана, которые также учатся в вузе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти).

В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следкому в Самаре завести уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя города. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мигрант, недавно освободившийся из мест лишения свободы, выложил ролик, на котором видно, как он избивает неизвестного молодого человека в Самаре.