Онлайн-конкурс "30 лет Конституции России – проверь себя!" продлен до 10 декабря
Онлайн-конкурс "30 лет Конституции России – проверь себя!", который проходит с 1 октября, решено продлить до 10 декабря 2023 года.
Цель конкурса – правовое просвещение и патриотическое воспитание граждан. Организатором конкурса является Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Принять участие в тестировании может любой гражданин РФ, достигший 18 лет, в том числе, и жители Сургута.
Инструкция по прохождению онлайн-тестирования "30 лет Конституции России - проверь себя!":
- переходим по ссылке;
- нажимаем "начать тестирование";
- проходим регистрацию (заполняем все личные данные, указываем номер действующего мобильного телефона, куда придёт код подтверждения, а также адрес электронной почты для получения сертификата после прохождения тестирования);
- полученный код вводим в появившееся окно;
- приступаем к тестированию (10 вопросов, на общее прохождение тестирования дается 10 минут);
- после прохождения тестирования нажимаем "завершить", на указанную почту придет сертификат с результатами.
Напомним, что призовой фонд Конкурса составляет 1 500 000 рублей. Итоги будут подведены 10 декабря. Победители появятся на сайте.