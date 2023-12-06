06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Онлайн-конкурс "30 лет Конституции России – проверь себя!" продлен до 10 декабря

Онлайн-конкурс "30 лет Конституции России – проверь себя!", который проходит с 1 октября, решено продлить до 10 декабря 2023 года.

Цель конкурса – правовое просвещение и патриотическое воспитание граждан. Организатором конкурса является Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Принять участие в тестировании может любой гражданин РФ, достигший 18 лет, в том числе, и жители Сургута.

Инструкция по прохождению онлайн-тестирования "30 лет Конституции России - проверь себя!":

- переходим по ссылке;
- нажимаем "начать тестирование";
- проходим регистрацию (заполняем все личные данные, указываем номер действующего мобильного телефона, куда придёт код подтверждения, а также адрес электронной почты для получения сертификата после прохождения тестирования);
- полученный код вводим в появившееся окно;
- приступаем к тестированию (10 вопросов, на общее прохождение тестирования дается 10 минут);
- после прохождения тестирования нажимаем "завершить", на указанную почту придет сертификат с результатами.

куар код, qr(2023)|Фото: admsurgut.ru

Напомним, что призовой фонд Конкурса составляет 1 500 000 рублей. Итоги будут подведены 10 декабря. Победители появятся на сайте.

Теги: Конституция, конкурс, тестирование


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