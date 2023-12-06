В Астраханской области пройдет деловой форум представителей бизнеса региона и иранской провинции Гилян

На будущей неделе по приглашению губернатора Игоря Бабушкина состоится визит в Астраханскую область делегации провинции Гилян Исламской Республики Иран во главе с губернатором Асадоллой Аббаси. Целью визита является укрепление двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле и логистике.

В составе делегации — представители иранского бизнеса: руководители Совместной Российско-Иранской торговой палаты, Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян, логистических, нефтяных и судоходных компаний, крупных предприятий, предприниматели.

В рамках визита 12 декабря в конференц-зале гостиницы «Маринс Гранд Отель Астрахань» пройдёт Астраханско-Гилянский деловой форум. Круглые столы будут работать по направлениям: «Торговля», «Промышленность и инвестиции», «Сельское хозяйство», «Транспорт, логистика и ОЭЗ». Участникам встречи также представится возможность провести В2В переговоры. Начало мероприятия в 10:30.

По вопросам участия в данном мероприятии можно обратиться в отдел сотрудничества с прикаспийскими государствами министерства внешних связей Астраханской области: (8512) 51-65-07.