06 Декабря 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астраханской области пройдет деловой форум представителей бизнеса региона и иранской провинции Гилян

На будущей неделе по приглашению губернатора Игоря Бабушкина состоится визит в Астраханскую область делегации провинции Гилян Исламской Республики Иран во главе с губернатором Асадоллой Аббаси. Целью визита является укрепление двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле и логистике. 

В составе делегации — представители иранского бизнеса: руководители Совместной Российско-Иранской торговой палаты, Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян, логистических, нефтяных и судоходных компаний, крупных предприятий, предприниматели.

В рамках визита 12 декабря в конференц-зале гостиницы «Маринс Гранд Отель Астрахань» пройдёт Астраханско-Гилянский деловой форум. Круглые столы будут работать по направлениям: «Торговля», «Промышленность и инвестиции», «Сельское хозяйство», «Транспорт, логистика и ОЭЗ». Участникам встречи также представится возможность провести В2В переговоры. Начало мероприятия в 10:30.

флаг ирана(2023)|Фото: astrobl.ru

По вопросам участия в данном мероприятии можно обратиться в отдел сотрудничества с прикаспийскими государствами министерства внешних связей Астраханской области: (8512) 51-65-07.

Теги: иранская делегация, игорь бабушкин, сотрудничество с прикаспийскими государствами


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