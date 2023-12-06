В Сочи отменили новогодний салют – сэкономленные деньги направят на СВО

В этом году в Сочи не будет фейерверков на Новый год и Рождество. Сэкономленные на развлечении горожан деньги власти собираются направить на поддержку участников СВО.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал отказаться от салютов всех, кто планировал их запускать: отели, рестораны, всех рядовых сочинцев.

"В целом акцент на рождественские и новогодние сделаем на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике", - заявил Копайгородский.

"Сейчас мы должны быть вместе с президентом, в единстве со всей страной и всеми нашими соотечественниками. Масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом отложим до времени, когда наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям", - говорится в сообщении мэра в Telegram.