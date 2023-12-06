06 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Профессионалы из Астраханской области вышли в финал конкурса «Лидеры России»

В Ростове-на-Дону состоялся финал V конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». К оценочным процедурам приступили 236 участников: 188 человек из восьми регионов Южного федерального округа и 48 — из четырех новых субъектов РФ.

Как сообщили в минэкономики Астраханской области среди финалистов окружного финала конкурса «Лидеры России» от региона — начальник отдела мониторинга и поддержки инновационной деятельности министерства Светлана Абдулова.  

Приветственное обращение конкурсантам направил полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов

лидеры россии(2023)|Фото: astrobl.ru

«Конкурс „Лидеры России“, будучи одним из флагманских проектов уникальной платформы „Россия — страна возможностей“, созданной поручением Президента Российской Федерации, является надежным социальным лифтом для талантливых управленцев. Особенно важно, что многие из участников прошлых сезонов конкурса с оружием в руках встали на защиту исторических территорий России», — говорится в обращении.  

лидеры россии(2023)|Фото: astrobl.ru

Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО также отметил, что проигравших в этом лидерском состязании быть не может, так как в финал прошли лучшие — это 2 % от числа всех участников.

Имена победителей суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.

Теги: лидеры россии, финалисты конкурса, россия-страна возможностей


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