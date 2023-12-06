Число пользователей VPN в России за два года выросло в 2,5 раза

В 2023-м году число пользователей VPN-сервисов в России выросло на 37%, это данные исследования компании Platforma, их приводит Forbes. Больше всего пользователей VPN живет в Москве, Санкт-Петербурге, на Кубани, в Ростовской области и Пермском крае.

Относительно 2021-го года число пользователей VPN вообще выросло в 2,5 раза.

Основной возраст пользователей VPN — 35–44 года (63%). В этой возрастной группе доля использующих сервисы снизилась на 4% относительно 2022 года. На 10% растет доля молодежи (24-34).

Не нужно быть экспертом, чтобы объяснить рост аудитории VPN-сервисов за последние два года. Между тем, власти периодически намекают на желание заблокировать VPN. Так, сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис в России, потому что они позволяют обходить блокировки.