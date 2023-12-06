В Екатеринбурге судят мать-наркоманку, случайно утопившую свою 2-летнюю дочь

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за причинение своей дочери смерти по неосторожности. К трагедии привели наркотики.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре этого года в квартире на проспекте Космонавтов в уральской столице. Молодая мать в состоянии наркотического опьянения решила искупать 2-летнюю дочь. Девушка усадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла в комнату на 40 минут.

Ванна с девочкой все это время непрерывно наполнялась водой, в результате чего оставленный без присмотра ребенок утонул. Расследование показало, что он захлебнулся, не сумев выбраться наружу.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело матери-наркоманки рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.