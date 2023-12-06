США сделали РФ предложение по обмену Уилана и Гершковича, но оно было отвергнуто

США передали России в последние недели существенное предложение по обмену американцев Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое было отвергнуто. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он отказался привести детали по представленному США предложению, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Вашингтон передавал Москве несколько предложений по осуществлению этого обмена.

Ранее сообщалось, что США сделали России "серьезное предложение" в обмен на освобождение приговоренного в РФ к 16 годам заключения за шпионаж американца Пола Уилана.

В апреле представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Америка сама не включила Пола Уилана в обмен заключенных, предпочтя ему баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков.