06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре мэры навыписывали себе незаконных премий больше чем на два миллиона

В Югре главы трех поселений выписывали себе незаконные премии. Их общая сумма превысила два миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год издавали главы Унъюгана, Карымкары, и экс-глава Талинки с 2020 по 2022 годы. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы поселения, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции Совета депутатов муниципалитета.

Однако руководители органов местного самоуправления этот вопрос на рассмотрение депутатов не выносили и поощряли себя по своему усмотрению, что противоречит объективному осуществлению ими своих должностных полномочий.

Прокурор района обратился в суд с исками, в которых потребовал признать самостоятельные выплаты премий незаконными и взыскать с глав поселений полученные деньги.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Теги: премии, глава, прокуратура


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