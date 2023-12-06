06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Венесуэла хочет присоединить часть соседней страны

Власти Венесуэлы провели в стране референдум по вопросу о присоединении спорной территории Эссекибо, которая сейчас входит в состав соседнего государства Гайаны. Более 95% венесуэльцев поддержали идею, а уже сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании 24-го штата страны – Гайаны-Эссекибо.

Гайана не признает эти действия легитимными и обещает защищать свою территорию от попыток аннексии со стороны соседнего государства.

Провинция, на которую претендует Венесуэла, богата полезными ископаемыми, здесь обнаружены обширные запасы нефти и газа. Мадуро уже объявил, что разрешит венесуэльским компаниям вести разведку и добычу в провинции и на ее морском шельфе. Компаниям же, которые работают в регионе с разрешения гайанских властей, Каракас предложил в течение трех месяцев свернуть деятельность.

Это вряд ли произойдет по доброй воле, поскольку добычу в регионе ведет консорциум во главе с американской Exxon Mobil. Власти Гайаны обратились к правительствам стран, чьи компании ведут добычу, а также в ООН и Международный суд.

Теги: венесуэла, гайана, спорные территории, аннексия


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