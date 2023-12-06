06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге поданы апелляции на отказ в аресте блогерши и ее мужа

В Екатеринбурге прокуратура подала апелляции на решения суда об отказе в аресте блогерши и ее мужа, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, супругам вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба будет установлена в ходе расследования.

Следствие настаивало на заключении семьи под стражу, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал девушке-блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. А ее супруг был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого прокуратура внесла апелляции на постановления и требует их отменить.

В ведомстве считают, что судом "были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства", а выводы, положенные в основу решений, "не соответствуют представленным материалам и установленным в судебных заседаниях обстоятельствам". Дата рассмотрения апелляций пока неизвестна.

Напомним, ранее на действия блогерши из Екатеринбурга обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: блогерша, прокуратура, суд, арест


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