06 Декабря 2023
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Фото: страница Артема Усса в соцсетях

В Европе задержали двоих подозреваемых в помощи побегу Артема Усса из Италии

В Европе задержаны двое подозреваемых в содействии побегу российского предпринимателя Артема Усса из Италии. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, в Италии и Хорватии задержаны отец и сын - Владимир и Борис Йованчичи. Мужчины имеют боснийское происхождение.

По версии следователей, Борис Йованчич владеет машиной Volvo V60. Как утверждается, на одной из таких Артема Усса вывозили из Италии.

Всего в помощи Уссу подозревают шесть человек. Еще тремя подозреваемыми по этому делу являются двое граждан Сербии и один гражданин Словакии, сообщает RT.

5 декабря сообщалось, что итальянские карабинеры проводят операцию по аресту людей, помогавших сбежать Уссу.

Напомним, в октябре прошлого года сына сенатора РФ Александра Усса, Артема Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже сообщалось, что Артем Усс больше не числится в базе розыска МВД России.

Теги: артем усс, италия, побег, задержания


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