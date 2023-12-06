В Югре объявлены актировки для школьников

В муниципалитетах Югры школьников оставили дома из-за сильных морозов, передает корреспондент Накануне.RU.

Занятия отменили для учеников с 1 по 11 классы — Белоярский, Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пять-Ях, Радужный, Сургут, а также учеников в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском районе. С 1 по 8 класс актировка действует для школьников Советского, Ханты-Мансийска, Югорска и Лянтора.

В Урае занятия отменены только для учеников начального звена.

Отметим, что в Югре установились сорокаградусные морозы. Местами температура воздуха опустилась до -42 градусов.

Также добавим, что ранее дети из "тюменской матрешки" пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок.