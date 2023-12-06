Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ

На территории России зафиксированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что в России, также как и в случаях за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм.

Ведомство заявило, что ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем, передает РИА Новости.

Микоплазменная респираторная инфекция представляет собой острую инфекцию дыхательных путей, характеризующуюся развитием бронхопневмонии. Она проявляется такими симптомами как насморк, заложенность носа, боль в горле, сухой кашель, температура, ломота в теле, слабость.

Ранее вспышки микоплазменной пневмонии зафиксировали в Китае. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "пандемического потенциала" эти вспышки не имеют. В конце ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая.

Позже во Франции заявили о "необычном всплеске" заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране. Также о вспышках сообщили в Дании и Нидерландах.