06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ

На территории России зафиксированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что в России, также как и в случаях за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм.

Ведомство заявило, что ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем, передает РИА Новости.

Микоплазменная респираторная инфекция представляет собой острую инфекцию дыхательных путей, характеризующуюся развитием бронхопневмонии. Она проявляется такими симптомами как насморк, заложенность носа, боль в горле, сухой кашель, температура, ломота в теле, слабость.

Ранее вспышки микоплазменной пневмонии зафиксировали в Китае. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что "пандемического потенциала" эти вспышки не имеют. В конце ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая.

Позже во Франции заявили о "необычном всплеске" заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране. Также о вспышках сообщили в Дании и Нидерландах.

Теги: микоплазменная инфекция, россия


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