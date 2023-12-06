Президент "Балтики" предлагает российским властям национализировать компанию

Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев предлагает национализировать этот актив, принадлежащий сейчас датскому концерну Carlsberg Group, пишут "Ведомости". Датчане хотят уйти из России, но не путем передачи "Балтики" государству, а в результате продажи. Летом этого года Carlsberg Group сообщала, что нашла покупателя на российские активы, но сделка внезапно сорвалась – из-за решения президента России Владимира Путина передать "Балтику" во "временное управление" Росимуществу.

Российские власти считают, что это временная передача, а хозяином компании по-прежнему остается Carlsberg Group. Датский холдинг обвиняет руководство страны в захвате "Балтики". Carlsberg отозвала у "Балтики" лицензии на производство и продажу продукции датской компании. В конце октября глава холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания разрывает связи с российским бизнесом и отказывается идти на соглашение с правительством страны.

Боллоев, назначенный российскими властями руководить "Балтикой", теперь утверждает, что текущий владелец довел предприятие до удручающего состояния. По его словам, датский холдинг не инвестировал в модернизацию основных фондов "Балтики" и создание новых производственных площадок в России, предприятие нуждается в "значительных средствах" на обновление оборудования и программного обеспечения. Президент компании добавил, что при ее оценке нужно учитывать ряд обстоятельств, в том числе балансовую стоимость основных средств, которые на данный момент составляют 17 млрд руб.

Также в письме в Росимущество Баллоев утверждает, что Carlsberg Group снижает долю производства собственных брендов "Балтики", отдавая преимущество европейским маркам.