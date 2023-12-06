06 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

ХК "Автомобилист" одержал победу в рок-матче со СКА

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" провел рок-матч, в котором встречался с питерским СКА. Победу в упорной борьбе одержали хозяева льда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, зрители, пришедшие на игру, смогли почувствовать настоящую рок-атмосферу и послушать выступления сразу нескольких уральских групп. Что касается самого матча, то команда Николая Заварухина повела 2:0. Шайбы на счету Андрея Обидина и Владимира Кузнецова.

Однако гости сумели отыграться – отличились Захар Бардаков и Сергей Толчинский. В итоге дело дошло до серии буллитов, победу в которой одержали екатеринбуржцы. Решающий бросок на счету Анатолия Голышева.

Свой следующий матч "Автомобилист" проведет 7 декабря. В Екатеринбурге команда сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Теги: Автомобилист, матч, СКА, победа


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