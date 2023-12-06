06 Декабря 2023
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Фото: Федеральная таможенная служба

В Екатеринбурге судят контрабандиста, пытавшегося вывезти золотую цепь в коробке из-под телефона

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов и контрабанде. На скамье подсудимых оказался мужчина, пытавшийся незаконно вывезти через границу золотую цепь.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, фигурант у неустановленного лица приобрел цепь, изготовленную из золота. Ее масса превышала 1,3 кг, а стоимость – 5,8 млн рублей. Покупку он хранил у себя дома.

30 января этого года мужчина положил цепь в картонную коробку из-под телефона и привез в аэропорт Кольцово для перемещения через государственную границу России. Однако его сняли с рейса, после чего в ходе личного досмотра он выдал изделие из драгоценного металла. По заключению экспертов, цепь изготовлена из золота, содержание которого составляет не менее 99,995%.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело контрабандиста направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы.

Теги: цепь, контрабанда, суд, Екатеринбург


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