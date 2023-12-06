На производстве вертолетов в Казани нашли поддельные детали

В серийном производстве отечественных гражданских вертолетов Ми-8 и "Ансат" стало известно о фактах использования поддельной резины.

Из нее изготавливали прокладки для топливной системы. Фальсификат мог привести к их разрушению, засорению фильтров, что грозило остановкой двигателя в полете. В зоне риска оказались 37 машин 2022 года выпуска.

Росавиация приостановила их эксплуатацию до замены деталей на новые. Подделку выявила служба качества Казанского вертолетного завода. Как сообщили в "Ростехе", по факту мошенничества инициировано уголовное дело, сообщают "Известия".