Счетная палата инициировала проверку "Почты России"

Счетная палата России в конце ноября по предложению Госдумы инициировала проверку деятельности "Почты России".

Она пройдет независимо от аудита Федерального казначейства, инициатором которого выступал совет директоров почтового оператора.

"Начато контрольное мероприятие в отношении АО «Почта России». Проверяемый период – с 2020 по 2023 г. включительно", – сообщил представитель СП. Итоги проверки планируется обнародовать во второй половине 2024 года.

Как заявила адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова, СП проверяет достоверность финансовых операций структуры, ставит вопросы о целевом использовании бюджетных средств, о правомерности принятых решений. В случае установления нарушений палата вправе потребовать возмещения причиненного государству ущерба и привлечения к ответственности лиц, допустивших эти нарушения.

Обычно среди нарушений - неправильное ведение бюджетного учета, формирование бюджетной и иной отчетности государственного АО, нецелевое использование федеральных и иных ресурсов, несоблюдение им бюджетного законодательства, отметила эксперт.

Ранее Федеральное казначейство России подготовило предварительные итоги аудита "Почты России". Как оказалось, потери почтового оператора составили 24,5 млрд руб.