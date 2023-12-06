06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: лишь 4% работодателей в РФ отказались от новогодних корпоративов

Только 5% работодателей в России решили отказаться от новогодних корпоративов с целью оптимизации бюджета.

Как показало исследование рекрутинговой компании Get experts, 75% участников опроса заявили, что в их компании планируются новогодние корпоративы, но в разных формах и в разное время. 58% сказали, что у них будет вечеринка вне офиса в декабре; у 10% корпоратив пройдет также в декабре, но в офисе; 6% отметят Новый год в кругу коллег в ресторане в январе; в компаниях у 1% участников опроса праздник состоится в январе в офисе.

В 11% компаний организованного празднования не будет, но каждый отдел самостоятельно устроит себе праздник. В 10% работники ничего не знают о корпоративах. 4% опрошенных сказали, что их руководство решило отказаться от отмечания Нового года в целях оптимизации бюджета, сообщают "Известия".

Стоимость организации новогодних корпоративов в текущем году выросла в среднем на 20%. В настоящее время стоимость корпоратива составляет в среднем 40–50 тыс. руб. на человека.

Теги: Новый год, корпоративы


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Ранее 31.10.2023 02:18 Мск Event-агентства подняли расценки на новогодние корпоративы на 20%

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