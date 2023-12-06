Госдума может отклонить проект о возврате стоимости авиабилета из-за болезни родственника

Гражданам России не будут возмещать стоимость авиабилетов в случае болезни или смерти родственников, даже в случае подтверждения медицинскими документами.

Госдума 6 декабря может отклонить принятый в первом чтении проект закона депутатов "Единой России". Документом предлагалось ввести такую компенсацию. Однако профильный комитет дал отрицательное заключение. Там это обосновали плохим экономическим положением авиаперевозчиков, которое было вызвано сначала эпидемией коронавируса, а затем антироссийскими санкциями и сокращением наиболее рентабельных международных перевозок.

Также комитет указал, что в целях стабильного функционирования отрасли в последние годы властями страны выделяются субсидии авиакомпаниям за выполненные полеты. Таким образом, подготовка законопроекта к рассмотрению во втором чтении нецелесообразна.

В настоящее время предусматривается возможность возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним, что подтверждается медицинскими документами, сообщают "Известия".

Тем временем, российские власти хотят получать больше данных о пассажирах. Это предполагается делать при бронировании авиабилетов. Персональные данные предложено собирать в централизованную базу.