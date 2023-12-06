06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В России хотят запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

В Госдуме разработали проект закона, который в случае его принятия запретит регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу.

С такой инициативой выступила первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая от "Единой России". По ее словам, участились случаи, когда родители дают мальчикам женские имена и наоборот. Как следует из пояснительной записке к документу, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил.

Депутат отмечает, что речь идет исключительно о тех именам, которые определенно соответствуют мужскому или женскому полу. Инициатива не коснется имен, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Не будут запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа. Многие из этих имен, например, распространены в странах Восточной Европы, но могут в теории ассоциироваться с мужскими именами.

Буцкая указала, что сегодня органы ЗАГС не вправе отказать в регистрации имени ребенка, если родители "целенаправленно называют мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими, сообщают "Известия".

Теги: дети, имена, Госдума


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