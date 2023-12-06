06 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Льготную ипотеку хотят ограничить уровнем дохода

С середины 2024 года в России может появиться долгосрочная льготная ипотека на новостройки.

При этом предлагается ужесточить условия ее получения. Инициатива принадлежит госкомпании "ДОМ.РФ". В настоящее время действующая программа доступна всем категориям россиян.

Она ограничена по времени и ежегодно продлевается, но перед ее завершением как правило растут цены на жилье и спрос на него.

Как ожидается, долгосрочная программа снимет эту проблему — она станет постоянной, но при этом адресной. Например, для семей с двумя и более детьми или детьми-инвалидами. Когда ключевая ставка Банка России превысит 10%, льготы будут предусматриваться для всех граждан — но с ограничением по уровню дохода. В Минфине одобряют такой подход, следует из письма ведомства в Госдуму, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство финансов России выступает за серьезное ужесточение условий выдачи базовой льготной ипотеки.

Теги: ипотека, недвижимость, жилье


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2023 11:51 Мск Минфин предлагает серьезно ограничить льготную ипотеку

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