06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В аптеках заканчивается популярный препарат против артрита от Pfizer

В аптеках России наблюдается дефицит назначаемого при ревматоидном артрите препарата "яквинус" (тофацитиниб) от американской компании Pfizer.

Его нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, Новосибирске, Самаре, Краснодаре и других крупных городах страны. Купить "яквинус" можно в 13 аптеках Москвы и шести в Санкт-Петербурге. Однако в данном случае речь идет о распродаже остатков.

Получить оригинальный препарат невозможно уже минимум четыре месяца, говорят в крупных федеральных клиниках. Представитель Pfizer заявил, что поставки "яквинуса" в аптеки осуществляются регулярно. Отмечается, что контрактное производство оригинального препарата с 2016 года осуществляется на предприятии компании "Полисан" в Санкт-Петербурге, запасов данного средства на складах достаточно, сообщают "Ведомости".

Ранее из российских аптек начали пропадать психотропные препараты.

Теги: аптеки, лекарства, Pfizer


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Ранее 20.11.2023 09:56 Мск Психотропные препараты начали пропадать из российских аптек

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