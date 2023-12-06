Прекращены полномочия самого богатого депутата от КПРФ Блоцкого

Госдума России приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ).

Дума постановила "считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Блоцкого Владимира Николаевича" с 4 декабря "на основании его письменного заявления".

Ранее первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что решение Блоцкого было согласовано с руководством партии, он продолжит работу с ней, сосредоточившись на вопросах развития сельского хозяйства и укрепления международного сотрудничества с КНР, а также странами Африки и Латинской Америки, сообщает ТАСС.

46-летний Блоцкий занимал должность зампредседателя комитета по аграрным вопросам. За 2021 год он задекларировал самый высокий доход среди депутатов Госдумы в 3 млрд 520,9 млн руб.