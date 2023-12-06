Клиенты "Альфа-Банка" жалуются на сбои в работе сайта и приложения

Клиенты "Альфа-Банка" из России жалуются на сбои в работе сайта и мобильного приложения.

Об этом говорят жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Ижевска, Воронежа, а также городов Дальнего Востока. При попытке открыть сайт банка предлагается перейти в его Telegram-канал.

В "Альфа-Банке" проблемы связали с техническими работами, которые затронули лишь "некоторых клиентов", сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на сервис отслеживания сбоев Downradar.

Ранее пользователи "Промсвязьбанка" заявили о сбое в работе мобильного приложения.