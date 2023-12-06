06 Декабря 2023
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Фото: скриншот из программы Маргариты Симоньян.

"Государство не обеднеет": Симоньян предложила платить отказавшимся от аборта женщинам

Государство могло бы платить отказавшимся от аборта женщинам сразу после появления ребенка на свет.

Об этом Telegram-каналу "Кеосаян Daily" сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, "государство не обеднеет".

Как считает журналистка, женщины могли бы спокойно рожать детей, если бы в стране для этого были созданы все необходимые условия.

Сама Симоньян против абортов. При этом она не считает, что их запрет поможет спасти "многострадальную демографию" страны. Она указала, что в жизни бывают разные ситуации, поэтому можно поощрить женщин на рождение ребенка.

Она не исключила, что будущие матери могут передумать и не отдать потом малыше органам опеки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что "государство точно не пойдет по пути запрещения абортов".

Теги: Симоньян. аборты, дети


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