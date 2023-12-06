06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Вынесен первый приговор офицерам, не предотвратившим нападение Украины на Россию

Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, сообщает "Коммерсант".

Обвиняемые подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков. Офицеры обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ). В конце августа этого года, было проведено всего шесть заседаний, причем одно посвящено избранию подсудимым меры пресечения в виде ареста. Заседания проходили в закрытом для СМИ режима.

По данным СМИ, вместо предусмотренного статьей десятилетнего заключения в колонии строгого режима, оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. Более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом, а потому вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение. Правда, сперва осужденные попытаются обжаловать приговор.

Атака ВСУ, ставшая предметом вначале расследования, а потом и судебного разбирательства, произошла еще в апреле 2022 года. Тогда со стороны Харьковской области Украины, предположительно, ракетами "Точка-У" был нанесен удар по складу боеприпасов и технике, находящимся в районе села Старая Нелидовка Белгородской области.

В результате ракетного обстрела погибли семь военнослужащих, ранения получили 43 человека, также было уничтожено 15 единиц различной техники. Еще три десятка техники серьезно повреждено. Ущерб в связи с длительной эксплуатацией автотехники составил всего 90 млн руб.

Теги: Украина, Россия, нападение, офицеры, уголовное дело, суд


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