06 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Андрей Трубецкой: В Сургутском районе после масштабной реконструкции открыли водоочистные сооружения

В Сургутском районе после масштабной реконструкции открыли водоочистные сооружения (ВОС), сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в Федоровском прошла общественная приемка ВОС. Их открыли в рамках регионального штаба по объектам капстроительства с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Стоимость модернизации водоочистных сооружений составила порядка 611 млн рублей, сообщил Андрей Трубецкой. Это федеральные и окружные средства в рамках регионального проекта "Чистая вода", а также деньги из бюджета Сургутского района. Федоровский получил объект, способный очищать восемь тысяч кубометров воды в сутки.

Прежние ВОСы с этой задачей давно не справлялись, поэтому уровень железа в воде был значительно превышен. Во время пусконаладки сооружений были сделаны контрольные пробы – результаты оказались лучше утвержденных СанПиН значений.

"Здесь используется система очистки воды, разработанная "Кавитон" – российская запатентованная разработка. Технология успешно применяется на новых ВОС Лянтора и Нижнесортымского", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой на конкурсе Лидеры строительной отрасли-2022, Ханты-Мансийск(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Объект Федоровского модернизировали с перспективой на будущее – его мощности хватит при дальнейшем развитии поселения, его застройке. Разрешение на ввод сооружения в эксплуатацию тоже получено. Весь объем работ был выполнен в срок. Таким образом, сегодня мы закрыли потребность наших жителей в чистой воде.

Теги: водоочистные сооружения, модернизация, реконструкция, андрей трубецкой


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