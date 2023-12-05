ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе

ХАМАС не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на члена политбюро движения Усаму Хамдана.

"Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа", - приводит его слова издание.

Хамдан возложил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "полную ответственность за жизни заключенных и задержанных, так как он препятствует завершению сделки по обмену". "Они подвергаются риску быть убитыми в результате сионистских бомбардировок, его не заботят ни они, ни их семьи, ему безразличны их жизни", - продолжил член политбюро движения.