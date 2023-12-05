Предприятия Владимирской области представили более 800 квотируемых рабочих мест для инвалидов представили на ярмарке вакансий

Cлужба занятости населения Владимирской области в рамках «Единого дня инвалидов» организовала ярмарку вакансий для безработных с ограничениями по здоровью. Предложения о трудоустройстве представили более 50 региональных предприятий. Работодатели пообщались с кандидатами, ответили на вопросы и провели предварительные собеседования. В списке требуемых специалистов: водители, слесари, почтальоны, экономисты с заработными платами от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Мы будем работать с кандидатами в соответствии с программой реабилитации инвалидов. Оказываем всестороннюю поддержку, подсказываем на любом этапе работы», – отметила Елизавета Амплеева, главный специалист по кадровому делопроизводству центра государственной кадастровой оценки Владимирской области.

Мероприятия «Единого дня инвалидов» прошли во всех филиалах кадрового центра «Работа России» Владимирской области. В них приняли участие более 260 безработных, имеющих физические или ментальные ограничения по здоровью. Специалисты кадрового центра провели профориентационные тренинги, встречи с работодателями, рассказали, как правильно составить резюме. В Собинском районе – организовали экскурсию на предприятие, чтобы соискатели могли посмотреть на рабочие места, в Александрове – тренинг по профилактике эмоционального выгорания, в Камешково – учили бороться со стрессом.

Стоит отметить, что работа по трудоустройству и социальной адаптации безработных с инвалидностью в регионе носит системный характер.

«Мероприятия проходят регулярно. Инвалидов сопровождают на всех этапах поиска работы. При подборе вакансий карьерные консультанты учитывают рекомендации врачей, помогают успешно пройти собеседование и адаптироваться на новом рабочем месте. При необходимости направляют граждан с ограниченными возможностями здоровья на переобучение», – сообщила Наталья Крылова, директор Центра занятости населения Владимирской области.

Всего с начала года в региональную службу занятости населения обратилось около 900 инвалидов, уровень трудоустройства которых составляет 70,2 процента.