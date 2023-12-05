Предприятия Владимирской области представили более 800 квотируемых рабочих мест для инвалидов представили на ярмарке вакансий

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Предприятия Владимирской области представили более 800 квотируемых рабочих мест для инвалидов представили на ярмарке вакансий

Cлужба занятости населения Владимирской области в рамках «Единого дня инвалидов» организовала ярмарку вакансий для безработных с ограничениями по здоровью.  Предложения о трудоустройстве представили более 50 региональных предприятий. Работодатели пообщались с кандидатами, ответили на вопросы и провели предварительные собеседования. В списке требуемых специалистов: водители, слесари, почтальоны, экономисты с заработными платами от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Мы будем работать с кандидатами в соответствии с программой реабилитации инвалидов. Оказываем всестороннюю поддержку, подсказываем на любом этапе работы», – отметила Елизавета Амплеева, главный специалист по кадровому делопроизводству центра государственной кадастровой оценки Владимирской области.

служба занятости(2023)|Фото: avo.ru

Мероприятия «Единого дня инвалидов» прошли во всех филиалах кадрового центра «Работа России» Владимирской области. В них приняли участие более 260 безработных, имеющих физические или ментальные ограничения по здоровью. Специалисты кадрового центра провели профориентационные тренинги, встречи с работодателями, рассказали, как правильно составить резюме. В Собинском районе – организовали экскурсию на предприятие, чтобы соискатели могли посмотреть на рабочие места, в Александрове – тренинг по профилактике эмоционального выгорания, в Камешково – учили бороться со стрессом.

Стоит отметить, что работа по трудоустройству и социальной адаптации безработных с инвалидностью в регионе носит системный характер. 

служба занятости(2023)|Фото: avo.ru

«Мероприятия проходят регулярно. Инвалидов сопровождают на всех этапах поиска работы. При подборе вакансий карьерные консультанты учитывают рекомендации врачей, помогают успешно пройти собеседование и адаптироваться на новом рабочем месте. При необходимости направляют граждан с ограниченными возможностями здоровья на переобучение», – сообщила Наталья Крылова, директор Центра занятости населения Владимирской области.

Всего с начала года в региональную службу занятости населения обратилось около 900 инвалидов, уровень трудоустройства которых составляет 70,2 процента.

Теги: ярмарка вакансий, день инвалида, служба занятости, трудоустройство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети