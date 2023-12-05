Владимирская область перешла на новый уровень оказания социальных услуг

5 декабря в пресс-центре Правительства Владимирской области прошёл брифинг министра социальной защиты населения Любови Кукушкиной. Он был посвящён открытию в регионе семейных МФЦ, а также центра помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Министр напомнила журналистам, что первый Семейный центр по поручению Губернатора Александра Авдеева открыт в 2022 году во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Он представляет собой службу нового формата c инновационным подходом к социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в поддержке, и оказывает услуги социального сопровождения и консультации в режиме «одного окна». Ежегодно такие услуги получают более 500 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области.

«В 2023 году принята «дорожная карта» по созданию подобных учреждений в других крупных городах области. 12 и 13 декабря в Коврове и Муроме на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних откроются ещё два Семейных МФЦ. Помощь в учреждениях смогут получать до 1000 семей ежегодно. Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделен грант в 7,8 млн рублей на оснащение учреждений оргтехникой и мебелью, обучение специалистов», – сообщила Любовь Кукушкина.

Она уточнила, что семейные МФЦ заработают в Муроме на ул. Дзержинского, 2 А и в Коврове на ул. Лопатина, 50. В работе будет использоваться современный комплексный подход к социальному обслуживанию и социальному сопровождению семей с детьми, в том числе путём осуществления межведомственного обмена информацией. Будут работать социальные сервисы: «Семейная диспетчерская», площадка для проактивной деятельности родителей и детей, группы кратковременного дневного пребывания для детей, «ON-LINE консультация для граждан с ограниченными возможностями», «Социальный почтовый ящик» и «Проактивное информирование».

«Поддержка семей с детьми – один из главных приоритетов социальной политики. Наш регион – на 4-м месте в ЦФО по дополнительным мерам поддержки многодетных семей. Губернатором утверждена программа повышения рождаемости во Владимирской области на 2023-2025 годы. Развитие сети кризисных центров (отделений) для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – одно из её направлений. Такой кризисный центр открылся недавно в посёлке имени Максима Горького Камешковского района. Там будут получать помощь женщины из любого города и района области – одинокие мамы, те, кого не поддерживают родственники, женщины с детьми, оставшиеся без средств к существованию, матери, столкнувшиеся с домашним насилием», – отметила министр.

Кроме того, в Камешковском районе при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется проект «Мама 18 минус». Он призван поддержать беременных несовершеннолетних и юных матерей, помочь профилактике их отказов от детей. На базе Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних беременные девушки и молодые мамы смогут также получить психологическую помощь, бесплатно воспользоваться вещами из пункта проката. На его пополнение колясками, кроватками и прочими предметами первой необходимости для молодых мам учреждение получило от Александра Авдеева сертификат на 500 тысяч рублей.

Затронула Любовь Кукушкина и тему новогодних подарков для детей участников СВО, из многодетных семей, детей с инвалидностью и детей, временно проживающих в пунктах временного размещения. В 2023 году на 13,8 млн рублей из областного бюджета приобретено 16740 подарков.

В завершение общения с журналистами министр обратила внимание на то, что Владимирская область перешла на новый, современный уровень оказания социальных услуг. В приоритете – скорость и качество получаемой информации жителями региона. Сегодня социальные услуги каждый может получить в электронном виде. Для удобства жителей все необходимую информацию можно узнать по Единому социальному телефону 8-800-450-01-21, через Социальный навигатор на сайте Министерства социальной защиты населения, в любом отделении социальной защиты по месту жительства.