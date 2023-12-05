Состоялось торжественное открытие благоустроенной набережной в Судогде

В Судогде (Владимирская область) состоялось открытие нового общественного пространства – набережной по обеим берегам протекающей через город одноимённой реки. Это стало возможным благодаря Всероссийскому конкурсу создания лучших проектов комфортной городской среды, в котором соответствующий проект от Владимирской области стал одним из победителей. На его реализацию был выделен грант в размере 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова передала судогодцам поздравления от Губернатора Александра Авдеева и отметила, что благодаря масштабным федеральным проектам преображаются и меняются в лучшую сторону не только крупные, но и небольшие города.

«Ежегодно из федерального бюджета Владимирской области выделяется порядка полумиллиарда рублей на благоустройство городов и посёлков в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Кроме этого, Президентом Владимиром Путиным было принято решение организовать конкурс малых городов и исторических поселений, чтобы охватить именно такие небольшие городки, как Судогда. За те 5 лет, что проводится этот конкурс, уже 10 городов нашей области стали его призёрами и получили на реализацию своих проектов в общей сложности почти миллиард рублей», – отметила Елена Семёнова.

В рамках проекта на правом берегу Судогды сделаны дорожки из брусчатки, устроено освещение, установлены скамейки и качели, летняя сцена с подсветкой, организована игровая зона для детей, оборудован спуск к воде с пирсом для лодок и байдарок. Берега реки соединены мостом, который благодаря подсветке выглядит парящим над водой. На левом берегу Судогды от моста до улицы Красной проложена тропиночная сеть на сваях, установлена беседка с освещением, устроен плавучий плотик для отдыха и обновлена смотровая площадка. Вся территория набережной оборудована камерами видеонаблюдения.