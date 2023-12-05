Общественникам и активистам Владимирской области вручили премии Губернатора «За социальную и творческую активность»

Во Владимирской области проживают более 113 тысяч людей с инвалидностью, более 5 тысяч из них – дети, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В Доме Дружбы прошло областное торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов. В нём приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, Владимирской митрополии, жители региона с инвалидностью.

От имени Губернатора Александра Авдеева собравшихся приветствовал его заместитель Константин Баранов. Он поблагодарил их за труд и преданность делу помощи инвалидам, подчеркнув, что эти усилия играют важную роль в создании более справедливого и инклюзивного общества.

Премией Губернатора Владимирской области «За социальную и творческую активность» отмечены 8 человек – это люди с инвалидностью и представители общественных организаций, внёсшие вклад в развитие, воспитание, обучение и защиту прав инвалидов.

Среди награждённых – член Александровского районного отделения общества инвалидов Ольга Мустаева, участник спортивного клуба «Молодая гвардия». Ольга Васильевна увлекается моржеванием. Передаёт опыт здорового образа жизни молодому поколению. Она так эмоционально рассказала на встрече о своём увлечении, что нашла ещё немало единомышленников.

Также премии удостоена Светлана Новосильцева, член Меленковского районного отделения общества инвалидов. Она возглавляет клуб молодых инвалидов «Идущие вперёд». Девушка занимается спортом, участвует в соревнованиях по дартсу, лёгкой атлетике и пауэрлифтингу.

Премию получили люди, не только мотивирующие своим примером других, но и оказывающие реальную помощь. Они проводят экскурсии для инвалидов, организуют фестивали и конкурсы, способствуют интеграции людей с инвалидностью в общество.

В этот день со сцены звучали стихи собственного сочинения, песни, советы, как сохранить спортивную форму и, конечно же, слова благодарности за то, что в регионе многое делается для реабилитации и социализации людей с инвалидностью.