Губернатор Сергей Ситников провел личный прием граждан на базе общественной приемной Президента России

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Костромская область
Фото: adm44

Губернатор Сергей Ситников провел личный прием граждан на базе общественной приемной Президента России

В ходе личного приема обсуждались вопросы организации ремонта и освещения дорог, проведения соревнований на парусных судах и оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Наталья Леонтьева из Октябрьского района обратилась к губернатору Сергею Ситникову  с вопросом по организации уличного освещения на участке региональной дороги между деревней Катушенки и Боговарово. В деревне сегодня проживает 150 человек, из них более 20 детей. «Деревня находится недалеко от Боговарово, многие туда ездят на работу, а дети - в школу. Участок не освещен. Ходить опасно, особенно в осенне-зимний период», - рассказала жительница.

Губернатор поручил департаменту транспорта разработать проект и к 1 июня завершить оборудование электроосвещения дорожного участка. Это принципиальный вопрос обеспечения безопасности людей.

С вопросом ремонта дороги до деревни Татарское в Нерехтском районе к губернатору обратился нерехтчанин Владимир Келембрик. В настоящее время дорога находится на балансе муниципалитета. Для того, чтобы сократить сроки проведения работ и обеспечить дальнейшее содержание дороги, глава региона поручил передать её в управление областного дорожного предприятия «Костромаавтодор».

сергей ситников(2023)|Фото: adm44.ru

Глава региона подчеркнул, что все процедуры по передаче дороги в областную собственность необходимо завершить до начала дорожно-ремонтного сезона. Поставлена задача приступить к ремонту уже в следующем году и начать с самых проблемных, изношенных участков от деревни Татарское.

Костромскому военнослужащему по итогам личного приема будет оказана помощь в направлении на лечение в центральном военном клиническом госпитале. Департаменту здравоохранения поставлена задача направить документы с сопроводительным письмом главы региона, чтобы в ближайшее время определить участника специальной военной операции на лечение.

сергей ситников(2023)|Фото: adm44

«Выписку на пациента направляйте вместе с моим письмом-обращением. Перед отправкой письма мне нужно с главным врачом переговорить отдельно. Я сам лично буду вести эту историю. Вылечим обязательно», - обратился Сергей Ситников к военнослужащему.

сергей ситников(2023)|Фото: adm44

Президент областной федерации парусного спорта Прохор Апаленов пришел на прием к губернатору с предложением организовать к юбилею вице-адмирала русского флота Ивана Купреянова соревнования на парусных яхтах. Принять участие в регате уже готовы спортсмены из Ярославля, Рыбинска, Нижнего Новгорода и Подмосковья. В планах организовать для участников соревнований палаточный городок в районе Чернигинской набережной. И провести зрелищные гонки на парусных судах в дни празднования 80-летнего юбилея Костромской области.

По итогам встречи принято решение включить соревнования в план праздничных мероприятий. Профильным департаментам даны поручения по обеспечению безопасности в ходе проведения регаты, администрации Костромы — по содействию в обустройстве берегового лагеря.

Теги: сергей ситников, личный прием граждан,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети