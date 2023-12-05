Губернатор Сергей Ситников провел личный прием граждан на базе общественной приемной Президента России

В ходе личного приема обсуждались вопросы организации ремонта и освещения дорог, проведения соревнований на парусных судах и оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Наталья Леонтьева из Октябрьского района обратилась к губернатору Сергею Ситникову с вопросом по организации уличного освещения на участке региональной дороги между деревней Катушенки и Боговарово. В деревне сегодня проживает 150 человек, из них более 20 детей. «Деревня находится недалеко от Боговарово, многие туда ездят на работу, а дети - в школу. Участок не освещен. Ходить опасно, особенно в осенне-зимний период», - рассказала жительница.

Губернатор поручил департаменту транспорта разработать проект и к 1 июня завершить оборудование электроосвещения дорожного участка. Это принципиальный вопрос обеспечения безопасности людей.

С вопросом ремонта дороги до деревни Татарское в Нерехтском районе к губернатору обратился нерехтчанин Владимир Келембрик. В настоящее время дорога находится на балансе муниципалитета. Для того, чтобы сократить сроки проведения работ и обеспечить дальнейшее содержание дороги, глава региона поручил передать её в управление областного дорожного предприятия «Костромаавтодор».

Глава региона подчеркнул, что все процедуры по передаче дороги в областную собственность необходимо завершить до начала дорожно-ремонтного сезона. Поставлена задача приступить к ремонту уже в следующем году и начать с самых проблемных, изношенных участков от деревни Татарское.

Костромскому военнослужащему по итогам личного приема будет оказана помощь в направлении на лечение в центральном военном клиническом госпитале. Департаменту здравоохранения поставлена задача направить документы с сопроводительным письмом главы региона, чтобы в ближайшее время определить участника специальной военной операции на лечение.

«Выписку на пациента направляйте вместе с моим письмом-обращением. Перед отправкой письма мне нужно с главным врачом переговорить отдельно. Я сам лично буду вести эту историю. Вылечим обязательно», - обратился Сергей Ситников к военнослужащему.

Президент областной федерации парусного спорта Прохор Апаленов пришел на прием к губернатору с предложением организовать к юбилею вице-адмирала русского флота Ивана Купреянова соревнования на парусных яхтах. Принять участие в регате уже готовы спортсмены из Ярославля, Рыбинска, Нижнего Новгорода и Подмосковья. В планах организовать для участников соревнований палаточный городок в районе Чернигинской набережной. И провести зрелищные гонки на парусных судах в дни празднования 80-летнего юбилея Костромской области.

По итогам встречи принято решение включить соревнования в план праздничных мероприятий. Профильным департаментам даны поручения по обеспечению безопасности в ходе проведения регаты, администрации Костромы — по содействию в обустройстве берегового лагеря.