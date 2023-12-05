Осенний этап Международного культурно-образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей и молодежи» завершится концертом в Астраханской филармонии

В Астраханской области в конце октября стартовал осенний этап Международного культурно-образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей и молодежи», который реализуется в рамках национального проекта «Культура».

Учредителем проекта является министерство культуры Астраханской области, организатор — Учебно-методический центр по художественному образованию.

В осеннем этапе проекта более 130 юных дарований региона уже прошли обучение по 10 специальностям: скрипка, виолончель, хоровое пение, кларнет и саксофон, домра, балалайка, гитара, баян и аккордеон, изобразительное искусство и искусство танца.

С 1 по 4 декабря прошли обучение шесть участников проекта, обучающихся по специальности «Фортепиано». Занятия проходили на базе Детской школы искусств имени М.П. Максаковой. Мастер-классы проводила Наталья Богданова — декан факультета фортепиано, заведующая кафедрой специального фортепиано Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, солистка Москонцерта.

Участники проекта получили возможность усовершенствовать свои навыки и раскрыть потенциал под руководством опытного преподавателя и профессионального музыканта.

Завершится осенний этап концертом участников и выпускников Международного культурно-образовательного проекта «Творческая школа для одарённых детей и молодёжи» «ПРОдвижение талантов — 2023», который состоится 8 декабря в Большом зале Астраханской государственной консерватории.