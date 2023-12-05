В Нижневартовске в отношении судебных приставов возбуждены уголовные дела

В Нижневартовске в отношении судебных приставов возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Было установлено, что с июня 2020 года по ноябрь 2023 год в производстве приставов находились исполнительные производства о взыскании алиментов. Однако приставы долгое время не принимали никаких мер по взыскании долгов.

В результате существенно нарушены права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Отметим, что сегодня у приставов прошли обыски.