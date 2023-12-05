05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Центробанк поддержал увеличение первого взноса по льготной ипотеке

Банк России поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, сообщает ТАСС.

Проект постановления с ужесточением условий по льготной ипотеке в банке пока не получали, потому детально прокомментировать его не смогли.

"В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке", - говорится в сообщении.

В ЦБ заявили, что им, как регулятору важно предотвратить попадание заемщиков в долговую яму, а первоначальный взнос - это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга.

Напомним, речь идет о повышении взноса до 30%. В текущем году власти уже повышали порог с 15% до 20%, однако это не привело к существенному охлаждению рынка ипотечного кредитования, драйвером роста на котором выступают льготные программы.

Не исключено, что в настоящее время идет речь о самой массовой программе — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн руб. — в других субъектах.

Быстрый рост ипотечного кредитования, поддерживаемый льготными программами, привел к резкому повышению цен на первичное жилье, считают в ЦБ. По оценкам, с апреля 2020 года, то есть с начала действия таких программ, в среднем квадратный метр в стране подорожал более чем на 80%.

С другой стороны, объем нераспроданного жилья на первичном рынке в России на 1 ноября текущего года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Это рекордный показатель за весь период наблюдений, ведущихся с января 2020 года. Доля нераспроданных квартир в стране выросла на 1,9 п.п. и составляет 67% от всей недвижимости в стадии строительства. Эксперты связывают уменьшение спроса с ростом процентных ставок по ипотеке, но и снижения цен на жилье, вопреки "логике рынка", не ожидают.

Теги: льготная ипотека, ставка, кредит, первоначальный взнос, центробанк


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