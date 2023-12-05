Военнослужащего ВСУ приговорили к 28 годам лишения свободы за убийство мариупольцев

Вынесен приговор военнослужащему ВСУ, расстрелявшему мирных жителей Мариуполя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, военнослужащий 12 бригады оперативного назначения восточного территориального объединения (воинская часть 3057) отдельного отряда специального назначения "Азов" (организация запрещена на территории РФ) Национальной гвардии Украины Александр Нарыжный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, разбойном нападении с применением оружия, а также убийстве двух лиц, совершенном в составе организованной группы (ч. 1 ст. 356, п. "а", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что зимой прошлого года военнослужащие этого подразделения по приказу руководства находились на боевых позициях завода "Азовсталь" в Мариуполе. 27 февраля 2022 года им поступил незаконный приказ о похищении имущества у мирных жителей для передачи его вооруженным формированиям Украины. Нарыжный вместе с сослуживцем заметил автомобиль "Фольксваген" и открыл по водителю и пассажиру огонь. От полученных ранений потерпевшие погибли и украинские военнослужащие забрали их автомобиль.

Приговором суда Нарыжному назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его соучастник погиб в ходе боевых действий в прошлом году.