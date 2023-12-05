Астраханские волонтёры - участники мероприятий на выставке «Россия» на ВДНХ

Выставка «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября. Здесь представлены экспозиции 89 российских регионов, среди которых и Астраханская область.

В Международный день добровольцев, который отмечают 5 декабря, астраханские волонтеры тепло поздравили посетителей выставки с этим праздником. Они вручили им яркие открытки с символикой региона.

А накануне, 4 декабря, в Москве прошло открытие форума гражданского участия, который стал частью масштабной выставки.

В состав астраханской делегации, которая работала на этом мероприятии, вошли активисты волонтерских и некоммерческих организаций региона, финалисты премии #МыВместе.

В церемонии награждения принял участие президент России Владимир Путин. Он вручил награду «Волонтёр года» за личный вклад в развитие добровольческого движения Наталье Аминевой из Воронежа.