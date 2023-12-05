Детскую поликлинику в Астрахани капитально отремонтируют

В ходе личного приёма граждан, который сегодня по поручению Президента Российской Федерации провёл его полномочный представитель в Южном федеральном округе Владимир Устинов в формате видеоконференцсвязи Игорь Бабушкин - губернатора Астраханской области сообщил, что в региональной столице будет проведен капитальный ремонт детской поликлиники.

С просьбой об оказании содействия в капитальном ремонте отделения детской городской поликлиники №3 по ул. Савушкина обратилась жительница Астрахани Ирина Крайнова. К медучреждению, занимающему первый этаж пятиэтажного жилого дома 1982 года постройки, приписаны почти восемь тысяч маленьких пациентов.

Губернатор Игорь Бабушкин пояснил, что капитальный ремонт отделения детской поликлиники запланирован в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». Объём финансирования составит около 35 млн рублей.

«Проектно-сметную документацию уже разработали, сейчас она проходит экспертизу. В конце декабря 2023 года будем готовы заключать контракт, а в течение следующего года капитально отремонтируем это детское отделение поликлиники», – отметил глава региона.

В ходе ремонта в медучреждении заменят системы холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, отопления, канализации, пожарной и охранной сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения, оконные и дверные блоки, напольное покрытие, проведут внутренние отделочные работы.