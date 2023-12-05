В Югре стартовал турнир Специальной Олимпиады России

В Ханты-Мансийске открылся турнир Специальной Олимпиады России для спортсменов с особенностями ментального развития. Соревнования проходят при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти», сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Более 100 спортсменов покажут себя в трех направлениях: настольном теннисе, плавании и бочче – паралимпийском виде спорта с шарами.

«Наши спортсмены выступают и побеждают на турнирах Специальной Олимпиады с 2012 года. В этом году турнир впервые проводится у нас. Мы всегда рады принимать международные, межрегиональные спортивные соревнования. В Югре создан стандарт, в состав которого включены мероприятия по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья», – отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

В завершении турнира пройдет товарищеский матч по мини-футболу между смешанными командами из атлетов Спецолимпиады и волонтеров «Газпром нефти». Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер отметила, что спорт призван создавать атмосферу радости и добра, разрушая барьеры и условности.

«Основная цель Специальной Олимпиады России – через занятия спортом помочь людям (взрослым и детям) с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе. Не менее важная цель – помочь обществу принять людей с особенностями развития, понять их и проникнуться уважением к ним и поддержать их семьи. Я уверена, что проведение турнира в Ханты-Мансийске принесет положительные результаты не только для спортсменов, но и для региона, который совместно с «Газпром нефтью» делает важные шаги в направлении развития инклюзии», – говорит она.

Для гостей севера компания организовала культурную программу, которая стала частью проекта «Делись энергией вдохновения». Творческие работы атлетов представили на выставке во время турнира.

«Одна из главных задач программы социальных инвестиций «Родные города» – это создание среды для самореализации жителей наших регионов. По всей России мы реализуем десятки культурных, научных, образовательных и спортивных проектов. Много инициатив мы поддерживаем и в ХМАО-Югре, где создана прекрасная социальная и спортивная инфраструктура и могут проходить соревнования любого уровня. Турнир Специальной Олимпиады России – особенный для нас», – прокомментировал заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Турнир в Ханты-Мансийске завершит серию мероприятий Специальной Олимпиады России в 2023 году.