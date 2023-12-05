05 Декабря 2023
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба компании &quot;Газпром нефть&quot;

В Югре стартовал турнир Специальной Олимпиады России

В Ханты-Мансийске открылся турнир Специальной Олимпиады России для спортсменов с особенностями ментального развития. Соревнования проходят при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти», сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Более 100 спортсменов покажут себя в трех направлениях: настольном теннисе, плавании и бочче – паралимпийском виде спорта с шарами. 

спортивные соревнования(2023)|Фото: пресс-служба компании "Газпром нефть"

«Наши спортсмены выступают и побеждают на турнирах Специальной Олимпиады с 2012 года. В этом году турнир впервые проводится у нас. Мы всегда рады принимать международные, межрегиональные спортивные соревнования. В Югре создан стандарт, в состав которого включены мероприятия по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья», – отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

В завершении турнира пройдет товарищеский матч по мини-футболу между смешанными командами из атлетов Спецолимпиады и волонтеров «Газпром нефти». Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер отметила, что спорт призван создавать атмосферу радости и добра, разрушая барьеры и условности. 

турнир газпром нефти(2023)|Фото: пресс-служба компании "Газпром нефть"

«Основная цель Специальной Олимпиады России – через занятия спортом помочь людям (взрослым и детям) с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе. Не менее важная цель – помочь обществу принять людей с особенностями развития, понять их и проникнуться уважением к ним и поддержать их семьи. Я уверена, что проведение турнира в Ханты-Мансийске принесет положительные результаты не только для спортсменов, но и для региона, который совместно с «Газпром нефтью» делает важные шаги в направлении развития инклюзии», – говорит она.

Для гостей севера компания организовала культурную программу, которая стала частью проекта «Делись энергией вдохновения». Творческие работы атлетов представили на выставке во время турнира. 

спорт, плавание(2023)|Фото: пресс-служба компании "Газпром нефть"

«Одна из главных задач программы социальных инвестиций «Родные города» – это создание среды для самореализации жителей наших регионов. По всей России мы реализуем десятки культурных, научных, образовательных и спортивных проектов. Много инициатив мы поддерживаем и в ХМАО-Югре, где создана прекрасная социальная и спортивная инфраструктура и могут проходить соревнования любого уровня. Турнир Специальной Олимпиады России – особенный для нас», – прокомментировал заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль. 

Турнир в Ханты-Мансийске завершит серию мероприятий Специальной Олимпиады России в 2023 году. 

 

 

Теги: специальная олимпиада россии, газпром нефть,


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