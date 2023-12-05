Сергей Кириенко вручил главам регионов награды за вклад в создание уникальной экспозиции Выставки "Россия"

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Организационного комитета по проведению Международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко наградил памятными статуэтками глав регионов за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы Выставки.

Награды удостоились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко.

Сергей Кириенко отметил, что главы регионов и их команды провели большую и кропотливую работу по подготовке экспозиций — всего за несколько месяцев удалось создать выставку большего масштаба, чем мировые экспо, сообщает пресс-служба АНО "Дирекция Выставки достижений "Россия".

«Спасибо тем, у кого уже прошли дни регионов. Каждый раз это действительно настоящий праздник. В этот день не только жители ваших регионов, но и вся страна гордится достижениями вместе с вами. Многие узнают то, что не знали. И всегда после дней регионов появляется желание в них поехать», — сказал Сергей Кириенко, обращаясь к главам регионов. За первый месяц работы Выставку посетили 2 млн 125 тыс. человек, из них 97% опрошенных гостей заявили, что после ее посещения испытали чувство гордости за свою и страну и посоветуют посетить Выставку своим друзьям, а 81% уверены, что вернутся на ВДНХ еще несколько раз, рассказал Сергей Кириенко.

Отдельно Сергей Кириенко остановился на отзывах посетителей Выставки — она интересна людям всех возрастов, а основные эмоции, которые испытывают гости — это гордость, уверенность в будущем и любовь к своей стране.

«Мы видим на лицах детей улыбки, у них горят глаза, они гордятся за свою страну вместе со взрослыми, и мечтают о будущем в России», — заметил Председатель Оргкомитета Выставки. — Важно и то, что наша Выставка — живая. Она постоянно обновляется и меняется. Расслабляться нам нельзя, впереди еще четыре месяца работы Выставки — мы должны продолжать удивлять наших гостей».

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.