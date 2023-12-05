05 Декабря 2023
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Фото: t.me/filatov_surgut

Глава Сургута рассказал, что личности уличных вандалов в Сургуте установлены

Андрей Филатов сообщил на своих страницах в соцсетях, что удалось установить личности четырёх сургутян-вандалов.

"Трое из них, кстати, школьники, успели «отметиться» сразу на нескольких объектах. Рисунки их авторства появлялись на входных группах жилых домов, баннерах и не только", - написал Андрей Филатов.

уличные вандалы(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

При этом, процесс порчи имущества школьники даже сняли на мобильный телефон. Неделю назад видео разлетелось по социальным сетям, причём, не только сургутским. Этот факт, а также камеры наблюдения с системой распознавания лиц, установленные в Сургуте, помогли сотрудникам контрольного управления Администрации города и полиции найти «героев».

уличные вандалы(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

"Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт. Надеюсь, подростки осознают, что навредили не только городу. Они подвели самых близких людей, которые стремятся дать им всё самое лучшее. За проделки чад, родителей могут привлечь к административной ответственности", - сообщает Глава Сургута.

уличные вандалы(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

Более того, ещё одного «художника», на этот раз совершеннолетнего, установили сотрудники УМВД России по Сургуту. Он изрисовал остановочный комплекс возле дома №4 по ул. Лермонтова. Теперь парня ждёт штраф.

уличные вандалы(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

Всего с начала года вандалы повредили порядка 15-ти остановочных павильонов. Изрисовано же в разы больше, отмечает Андрей Филатов.

порча общественного имущества, уличные вандалы, остановочный комплекс(2023)|Фото:t.me/filatov_surgut

"Для понимания, стоимость замены одного стекла в теплом павильоне составляет около 30-35 тысяч рублей. Будем продолжать совместно с полицией устанавливать личности тех, кто портит муниципальное имущество и показывать «художников» в соцсетях. Эффективным способом перевоспитания может стать и труд. Изрисовал остановочный комплекс – отмывай", - подчеркивает Глава Сургута.

Теги: уличные вандалы, андрей филатов, несовершеннолетние, социальные сети


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