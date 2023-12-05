ВС России оставил в силе приговор калининградским врачам, осужденных за убийство младенца

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор бывшим врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, отбывающих в колонии срок по делу о смерти младенца в роддоме.

Как передает ТАСС, защита добивалась в кассации отмены приговора.

Напомним, в сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно.

Согласно делу, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины появился недоношенный ребёнок в 700 гр. По данным следствия, Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" мальчику, в результате чего наступила его смерть. Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены подложные сведения о том, что имел место факт гибели плода. Белая и Сушкевич вину не признали.

В 2020 году врачей оправдали судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В августе 2022 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт медикам.

В сентябре прошлого года президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" (НМП) Леонид Рошаль призвал направить дело калининградских врачей на повторное рассмотрение с новым составом присяжных.