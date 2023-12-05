05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ЦПКиО

Аттракционы Парка Маяковского в Екатеринбурге не будут работать из-за морозов

Пришедшие на Урал аномальные холода повлияли на работу Парка Маяковского в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, из-за сильных морозов с завтрашнего дня, 6 декабря, и до конца недели не будут работать все аттракционы (включая открывшуюся недавно 17-метровую горку).

"При прогулках в парке просим вас быть осторожными и очень тепло одеваться. Будем внимательно следить за погодой и об открытии обязательно сообщим!", - заверили в Парке Маяковского.

Напомним, что синоптики предупредили об аномальных морозах в уральском регионе в ближайшие дни. Больше всего их ощутят на себе свердловчане: в области обещают похолодание до -37 градусов.

Теги: Парк Маяковского, морозы, аттракционы


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