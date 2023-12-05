Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей (по украинскому кризису)", — сказал Песков RTVI.

Он добавил, что Москва предпочла бы делать это политико-дипломатическими средствами.

Песков также напомнил о ранее прерванном переговорном процессе "по указке Британии", назвав ситуацию "вполне очевидной".

Ранее "Известия" со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщили, что Россия готова начать переговоры с Украиной, в том числе на территории западной страны. Скорее всего, посредником станет страна, не входящая в блок НАТО. По этой причине маловероятно посредничество Будапешта, хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан и занимает проросийскую позицию.